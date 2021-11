Pentagone : Pékin entend maintenir l’absence de GIs à ses frontières

Photo : YONHAP News

L’armée populaire de libération chinoise aurait pour objectif la stabilité et la dénucléarisation de la péninsule coréenne ainsi que le maintien de l’absence des forces américaines aux alentours de ses frontières. Ainsi, elle aurait pour priorité de prévenir l’effondrement de la Corée du Nord et l’affrontement militaire dans la région.C’est en tout cas qu’on apprend du département américain de la Défense intitulé « Evolution de la sécurité militaire, y compris la Chine », déposé hier au Congrès. Le document explique ensuite que dans cette optique, Pékin privilégierait le dialogue, notamment la reprise des pourparlers entre Washington et Pyongyang.Le Pentagone a également fait remarquer que l’armée chinoise menait des exercices militaires pour parer à des situations d’urgence dans la péninsule. Ainsi, les autorités militaires chinoises envisageraient d’intervenir en cas d’urgence pour renforcer le contrôle de ses frontières de sorte à bloquer l’arrivée de réfugiés nord-coréens ou pour maintenir le régime voisin en place comme une zone tampon.Enfin, le rapport indique que les échanges nord-coréano-chinois semblent marquer le pas à cause du COVID-19.