Le RCEP entrera en vigueur en janvier 2022 dans dix pays signataires

Le Partenariat régional économique global, connu sous le sigle RCEP, entrera en vigueur le 1er janvier 2022 dans dix pays d’Asie et du Pacifique, dont la Chine et le Japon. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère nippon des Affaires étrangères.Ce vaste accord de libre-échange a officiellement été signé en novembre 2020 par 15 Etats de la région, dont la Corée du Sud et les dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Le traité peut prendre effet 60 jours après sa ratification par au moins six pays de l’Asean et trois autres nations.Or, ces conditions sont satisfaites, l’Australie et la Nouvelle-Zélande l’ayant ratifié mardi, comme l’avaient déjà fait huit autres pays : la Chine, le Japon et six membres de l’Asean : Brunei, le Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La Corée du Sud et quatre autres pays n’ont pas encore entériné le pacte, qui ne s'y appliquera donc pas le 1er janvier prochain. A Séoul, le gouvernement l’a soumis le mois dernier à l’approbation du Parlement.Si le RCEP est ratifié par l’ensemble des 15 Etats signataires, il sera le plus important bloc commercial au monde, bien qu’il soit moins complet que le CTTPP ou Partenariat transpacifique global et progressiste, signé par 11 pays des deux rives du Pacifique. A noter aussi qu’il est le premier accord de libre-échange conclu entre Séoul, Pékin et Tokyo.