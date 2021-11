Affaire Daejangdong : deux suspects placés en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement dans le scandale de corruption dit « affaire Daejangdong ». Deux principaux suspects de cette affaire autour d’un projet public-privé de construction de logements d'un quartier de la ville de Seongnam, dans la province de Gyeonggi, ont été placés, ce matin, en détention provisoire.Il s’agit du premier actionnaire de la société de gestion d’actifs Hwacheon Daeyu, Kim Man-bae, et de l’avocat Nam Wook. Ils sont soupçonnés d’avoir causé des dommages importants, à hauteur d’au moins 65,1 milliards de wons (47,5 millions d’euros), à la Société de développement de Seongnam en complicité avec le PDG de cette dernière à l’époque, Yoo Dong-gyu, en charge du projet d'aménagement et actuellement sous les verroux.D’après le Parquet, Kim aurait fait supprimer une clause défavorable pour sa société dans le cadre de ce projet en contrepartie d’un pot-de-vin de 500 millions de wons, soit environ 365 000 euros et de la promesse de lui offrir 70 milliards de wons, l’équivalent de 51,1 millions d’euros.La justice a approuvé, tôt ce matin, la demande du ministère public de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre des deux hommes en estimant que les charges sont fondées et qu’il y a des risques de destruction des preuves.Pour rappel, Hwacheon Daeyu a empoché d’énormes bénéfices en 2015 dans le cadre du projet controversé. Or, le candidat du Minjoo à la présidentielle de 2022, Lee Jae-myung, était à l'époque maire de Seongnam et Yoo Dong-gyu, lui, l'un de ses proches.