Netflix cherche une alternative au paiement des fournisseurs d'accès pour l’utilisation du réseau

Photo : YONHAP News

Netflix cherche un moyen de payer l’utilisation du réseau Internet auprès des opérateurs de télécommunications et des régulateurs sud-coréens. La plateforme américaine de streaming discute également des moyens de récompenser davantage le réalisateur de « Squid Game », la série sud-coréenne au succès mondial qu’elle produit et diffuse.Son vice-président Dean Gafield en a fait part, hier, à l’occasion d’un entretien avec des députés sud-coréens chargés de la question de l’audiovisuel.A cet égard, Kim Yeung-sik du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), l’un des élus qui l’ont reçu, a fait savoir que l’Assemblée nationale projetait d’adopter, avant la fin de la session ordinaire, un projet de loi destiné à faire payer aux fournisseurs de contenus une contrepartie à l’utilisation du réseau. Et d’ajouter que tous les partis politiques ainsi que le président de la République s'accordaient sur ce sujet.