ALE : la Corée du Sud et le CCG s’entendent sur la reprise des négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pourront reprendre leurs négociations visant à conclure un accord de libre-échange (ALE).De fait, en voyage à Riyad, le ministre délégué au Commerce extérieur Yeo Han-koo a rencontré hier le secrétaire général de l’organisation, Nayef Falah M. Al-Hajraf. Sachez que le siège du CCG se trouve dans la capitale saoudienne. Ils sont alors convenus de relancer les pourparlers et ont publié une déclaration conjointe en ce sens.Pour rappel, les deux parties s’étaient mises d’accord en 2007 pour engager les négociations, et leurs délégations se sont retrouvées depuis à trois reprises l’année suivante et en 2009, avant qu’elles ne soient suspendues en janvier 2010 par le groupement.D’après un responsable du ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce extérieur, la région du Golfe est un marché important, vu sa population, ses revenus et son potentiel de croissance. Sur la base de la déclaration commune adoptée hier, Séoul pourra donc élargir les échanges commerciaux, les investissements et la coopération avec les six pays du CCG. Jusqu’à l’an dernier, le commerce et les investissements bilatéraux ont totalisé respectivement 46,6 milliards et 16,5 milliards de dollars.Et selon le ministre délégué, l’enjeu est de taille pour le pays du Matin clair car celui-ci est considéré comme le partenaire idéal par le Conseil, qui continue de concentrer toutes ses forces sur la sortie du pétrole, la neutralité carbone ainsi que la lutte contre le changement climatique.Yeo Han-koo s’est par ailleurs entretenu avec le ministre saoudien du Commerce, Majid ben Abdullah Al Qasabi. L’occasion pour les deux pays de s’engager à étendre leur coopération, axée jusqu’à présent sur l’énergie et l’industrie manufacturière, à plusieurs autres domaines. Le sud-Coréen a alors proposé d’organiser un forum d’affaires réunissant leurs entrepreneurs en vue d’explorer les opportunités d’investissements mutuels, notamment dans les industries nouvelles.