Lee Eok-won : l’impact de la réduction par la Fed de ses achats d’actifs sera limité

Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances a convoqué aujourd’hui une nouvelle réunion interministérielle consacrée à la politique macroéconomique et financière.A cette occasion, Lee Eok-won a alerté sur la possibilité que l’incertitude grandisse autour des politiques monétaires de chaque pays, notamment des Etats-Unis, et que cela alimente par conséquent l’instabilité des marchés financiers, si la poussée inflationniste dans le monde est plus longue que prévu. Il a d’emblée affirmé que le gouvernement observerait de très près l’évolution des politiques monétaires des principaux pays, en particulier celle de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), sur la réduction de ses achats d'actifs, et qu’il y réagirait rapidement, si nécessaire.A propos de la décision prise hier par la Fed, le premier vice-ministre s’est voulu rassurant, estimant que son impact sur les marchés financiers internationaux et sud-coréens sera limité. Au terme d’une réunion de son comité de politique, la Fed a annoncé une réduction de 15 milliards de dollars par mois à compter de novembre.