Cheongwadae : les propos de Kim Jong-un sur la fin officielle de la guerre de Corée sont significatifs

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne estime que les propos récemment tenus par Kim Jong-un sur la proposition de Moon Jae-in concernant la fin officielle de la guerre de Corée ont « une signification non négligeable ».En effet, c’est un haut responsable de la Cheongwadae, qui accompagne son locataire dans sa tournée européenne, qui a avancé cette estimation, hier à Budapest, dernière étape du périple présidentiel, en réponse à la question des journalistes. Ceux-ci l’ont interrogé sur la possibilité pour Séoul de mener actuellement les négociations avec Pyongyang en vue d’un éventuel déplacement du pape François au nord du 38e parallèle ou encore la coopération forestière bilatérale.Le responsable a alors tenu à évoquer en particulier le fait que le dirigeant nord-coréen ne s’était jamais exprimé auparavant sur la déclaration visant à clore le conflit fratricide, sans pour autant donner de précisions sur la nature de ses récentes remarques. Il s’agirait vraisemblablement de l’intervention de l’homme fort de Pyongyang devant l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, en septembre.Sur l’appel du président Moon, Kim a alors averti que « si l'on met fin à la guerre en laissant brûler le torchon de la méfiance et de la confrontation, des actes hostiles se poursuivront ». Il a également mis en avant que le respect mutuel devait d’abord être garanti et que le « deux poids, deux mesures » pratiqué à l’encontre de son pays devait être abandonné.