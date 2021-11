COVID-19 : le gouvernement proclame une période de prévention spéciale à l’approche du suneung

Photo : YONHAP News

En cette quatrième journée du « retour progressif à la vie normale », 2 482 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées, dont 80 % dans la région de Séoul.365 patients se trouvent dans un état grave et 24 nouveaux décès sont à déplorer, soit le plus haut niveau depuis le début de la quatrième vague en juillet.Côté vaccination, près de 76 % de la population ont reçu toutes les doses nécessaires.Cependant, le nombre de contaminations de personnes complètement vaccinées est en augmentation. Plus de 30 % des malades recensés le mois dernier en auraient fait partie. Pour minimiser ce genre d’infection, les autorités sanitaires procéderont à un rappel auprès des pensionnaires et des employés d'Ehpad.D’autre part, à 14 jours du suneung, l’équivalent coréen du baccalauréat, le ministère de l’Education a proclamé une « période de prévention spéciale pour le suneung » du 4 au 17 novembre.Ainsi, les établissements fréquentés par les adolescents, tels que les cybercafés, les karaokés et les cafés d’étude feront l’objet d’un contrôle renforcé. Le ministère vérifiera également le plan de prévention des universités. Et à compter du 11e jour précédant l'examen d'entrée à l'université, tous les cours aux lycées s’effectueront en ligne.Enfin, 620 salles d’examen et 244 lits dans les centres de soins du quotidien ont été aménagés pour accueillir les candidats affectés par la pandémie ou ceux qui sont confinés.