Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment réclamé le retrait immédiat du Commandement des Nations unies en Corée. C’était lors d’une réunion de l’Onu tenue le 27 octobre dernier.D’après une vidéo publiée sur le site web de l’Onu, le représentant permanent du pays communiste auprès des Nations unies, Kim Song, a appelé à ce démantèlement en affirmant que les Etats-Unis l’ont installé « illégalement » et qu'ils souhaitent le maintenir « pour justifier leur occupation de la Corée du Sud et atteindre leurs objectifs politiques et militaires dans la région Asie-Pacifique ».Séoul mène actuellement des concertations avec Washington pour déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée, un moyen pour lui de relancer le dialogue avec Pyongyang.