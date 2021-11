L’armée étudie la possibilité d’autoriser le téléphone portable pendant le service

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires se penchent actuellement sur la possibilité d’autoriser l’utilisation du téléphone portable aux soldats pendant leurs horaires de service.D’après l’annonce faite aujourd'hui par l'armée, le ministère de la Défense a lancé le 1er novembre un test portant sur 5 000 soldats, dont les cadres enrôlés et les nouveaux conscrits rattachés à la 15e division de l’armée de terre. Cette période d’essai se déroulera jusqu’à début février.Le Comité conjoint privé, public et militaire chargé de réfléchir à des moyens d’améliorer la vie dans la caserne a émis une recommandation en ce sens au ministère de la Défense.A l'issue de cette première étape, le ministère envisage d’évaluer les bienfaits et les inconvénients de cette mesure avant de décider de l'étendre ou non.Depuis l’an dernier, l’utilisation du téléphone portable est permise aux soldats, mais uniquement en dehors de leurs heures d’entraînement, à savoir de 18h à 21h en semaine et de 8h30 à 21h le week-end.