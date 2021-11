Photo : YONHAP News

Une partie du pays reste sous les nuages et quelques gouttes de pluie, ce mercredi. Il s'agit précisément de Séoul et de sa région, dans le quart nord-ouest du territoire. Entre 1 et 5 mm de précipitations sont tombées par endroits cet après-midi.Les températures sont stables dans la majeure partie du pays, avec des maximales entre 18°C et 21°C.