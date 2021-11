Moon Jae-in : la Corée du Sud dirigera la 4e révolution industrielle avec le groupe de Visegrad

Photo : YONHAP News

A la dernière étape de sa tournée en Europe, le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré, hier, ses homologues du groupe de Visegrad réunissant quatre pays d’Europe centrale, à savoir la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. A l’issue de ce rendez-vous, ils ont adopté une déclaration conjointe mettant l’accent sur la coopération scientifique et économique.A cette occasion, le locataire de la Cheongwadae s’est mis d’accord avec ses interlocuteurs pour faire en sorte que des entreprises sud-coréennes puissent participer à des projets des membres de ce groupe, tels que la construction d’un nouvel aéroport et d’une nouvelle centrale nucléaire en Pologne.Moon a souligné les points communs entre le pays du Matin clair et les nations de ce club informel, dit aussi « V4 », en ce qu’ils ont su, tous, réaliser rapidement la démocratisation et le développement économique malgré une histoire douloureuse et les dégâts de la Guerre froide.Le numéro un sud-coréen a estimé que Séoul et le V4 renforçaient bien notamment leur coopération dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. Dans la foulée, il a proposé de fédérer les grandes compétences en sciences de base du V4 et celles en sciences appliquées de la Corée du Sud, comme les télécommunications, afin de diriger la quatrième révolution industrielle.Pour rappel, le président Moon a entamé sa tournée en rendant visite au pape François au Vatican il y a une semaine. A cette occasion, le souverain pontife a réaffirmé sa volonté de visiter la Corée du Nord. Au sommet du G20 à Rome, il a promis de faire de la Corée du Sud un hub mondial de fabrication de vaccins anti-COVID afin d’assurer un approvisionnement équitable et rapide de sérums contre la pandémie, ainsi qu’un bon exemple à suivre dans la lutte contre le changement climatique.En marge de cette réunion, Moon Jae-in a eu des entretiens avec une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, y compris un petit tête-à-tête avec le président américain Joe Biden, mais il n’a pas eu sa première rencontre avec le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida. Il a regagné Séoul ce matin après avoir accompli une trentaine de missions officielles lors de sa tournée européenne de neuf jours.