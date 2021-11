COP26 : environ 40 pays, dont la Corée du Sud, conviennent d’éliminer progressivement le charbon

Photo : YONHAP News

Une quarantaine de pays, dont la Corée du Sud, le Canada, la Pologne, l’Ukraine et le Vietnam, se sont mis d’accord pour mettre fin progressivement à la production d’électricité à partir du charbon.C’est ce qu’a annoncé l’organisateur de la conférence sur le climat qui se déroule actuellement à Glasgow, au Royaume-Uni. Les Etats rejoignant cette initiative à moyen et à long terme se sont notamment engagés à ne plus investir dans de nouvelles centrales à charbon et à accélérer l’adoption des énergies renouvelables.Plus précisément, les pays industrialisés ont décidé d’éliminer définitivement le charbon dans le courant des années 2030 et les autres d’ici la fin des années 2040.L'ombre au tableau, les grands consommateurs de charbon, dont les Etats-Unis, la Chine, l’Australie et l’Inde, n’y ont pas participé.