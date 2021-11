COVID-19 : plus de 76 % de la population complètement vaccinée

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a atteint 2 344, dépassant ainsi la barre des 2 000 pour la troisième journée de suite.382 patients se trouvent dans un état critique et 20 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre cumulé de victimes à 2 936 depuis le début de la pandémie. Le taux de létalité est de 0,78 %.Côté vaccination, 76,1 % de la population a achevé le schéma vaccinal. Ce taux s’élève à 88,5 % chez les 18 ans et plus. Le taux de primo-vaccinés atteint 80,6 %.Afin de faire face au bond des nouvelles contaminations, qui pourraient, selon l’exécutif, grimper jusqu’à 7 000 nouveaux cas quotidiens, le gouvernement a ordonné à la région métropolitaine de récupérer 1 092 lits supplémentaires réservés au traitement anti-COVID et 250 pour les soins intensifs.Actuellement, 48,6 % des lits réservés aux patients atteints de formes graves et 56,8 % des lits des hôpitaux chargés des maladies infectieuses sont occupés.Par ailleurs, l'exécutif renforce les critères d’autorisation des traitements à domicile. Ainsi, seuls les patients âgés de 60 ans et plus complètement vaccinés peuvent se faire soigner chez eux, même s’ils sont asymptomatiques ou souffrent de symptômes anodins.