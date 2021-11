Washington s’oppose à l’initiative de Pékin et Russie d’alléger les sanctions onusiennes contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Au Conseil de sécurité de l’Onu, la Chine et la Russie ont récemment déposé l’avant-projet d’une résolution visant à assouplir les sanctions imposées contre la Corée du Nord. Quant aux Etats-Unis, ils ont plaidé pour le statut quo de ces mesures restrictives en soulignant leur nécessité.Le porte-parole du département d’Etat américain a tenu un tel propos alors qu’il était interrogé lors d’un point de presse. Selon Ned Price, Washington tâche d’appliquer sans cesse le dispositif de sanctions afin d’empêcher Pyongyang de se procurer les ressources et les technologies nécessaires au développement de ses programmes menaçants et illicites de missiles balistiques et d’armes de destruction massive.Dans le même temps, l’officiel américain a réitéré que les Etats-Unis n’avaient aucune intention hostile envers le royaume ermite et qu’ils privilégiaient une diplomatie durable et sérieuse à son égard. Et d’ajouter que Washington était préoccupé par la situation humanitaire au nord du 38e parallèle et qu’il travaillait avec ses alliés et partenaires pour apporter une aide à la population nord-coréenne.Ainsi, Ned Price aurait fait ces remarques en réponse à la Chine et à la Russie qui avaient appelé le Conseil de sécurité à lever, ne serait-ce que partiellement, les sanctions contre leur allié nord-coréen, afin d'aider ses habitants souffrant de difficultés économiques suite à la crise du COVID-19. Cette question ne pourra être tranchée tant que le régime de Kim Jong-un ne reviendra pas à la table du dialogue.