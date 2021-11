COVID-19 : la restriction de l’entrée des travailleurs étrangers sera assouplie

Photo : KBS News

Dès fin novembre, les travailleurs étrangers qui ont achevé les mesures préventives liées au COVID-19, telles que la vaccination, pourront venir en Corée du Sud, et ce pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans les PME et les zones rurales.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Emploi et du Travail lors d'une réunion de la cellule d’urgence interministérielle.Petit rappel : depuis l’éclatement de la pandémie l’an dernier, le gouvernement a limité l’entrée des ressortissants de certains pays et leur nombre en fonction de la gravité de la situation sanitaire. La présentation d’un résultat de test PCR négatif et un confinement de 14 jours sont également requis dès leur arrivée dans le pays.En raison de cette restriction, le nombre des travailleurs étrangers est passé d’environ 15 000 par an avant le début de l’épidémie à 6 000 à 7 000 depuis l’an dernier.