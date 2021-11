Pénurie de solution aqueuse d'urée : la Cheongwadae met en place une task force

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de la Cheongwadae, Yoo Young-min a ordonné de lancer, dès aujourd’hui, une task force pour faire face à la pénurie de solution aqueuse d'urée, indispensable pour réduire les matières polluantes émises par les automobiles diesel, en particulier les camions.Dirigé par le conseiller en chef de l’économie du président, Ahn Il-hwan, ce groupe de travail est composé des secrétaires présidentiels chargés des affaires politique et sécuritaire.D’après l’explication du bureau présidentiel, l’objectif est d'instaurer un système englobant des aspects à la fois diplomatique et économique à l’instar du système mis en place suite à la restriction des exportations de certains produits, infligée, en 2019, par le Japon contre la Corée du Sud. Il avait pour but l’approvisionnement stable en matériels, composants et équipements.Ainsi, la task force aura pour mission de communiquer avec les industriels domestiques concernés, notamment dans le secteur logistique, et de soutenir les démarches diplomatiques auprès des pays producteurs d’urée, l’élément clé pour la fabrication de solution aqueuse d'urée, notamment avec la Chine.