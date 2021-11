Pyongyang pourrait extraire suffisamment d’uranium pour fabriquer 20 bombes nucléaires par an

Photo : YONHAP News

D'après une étude américaine, la Corée du Nord aurait une capacité plus importante qu’estimée jusqu’alors pour produire de l’uranium destiné à la fabrication d’armes nucléaires.Selon le Wall Street Journal, le Centre de recherche sur la sécurité et la coopération internationale (CISAC), rattaché à l’Université Stanford, est arrivé à une telle conclusion. Il avait analysé, à l’aide de l’intelligence artificielle, les images satellite prises entre 2017 et 2020 au-dessus des installations minières d’uranium de Pyongsan, situées à 45 km au nord de la zone démilitarisée (DMZ). Il avait pris en compte aussi l’évolution du déboisement des environs et l’utilisation des sols.D’après le rapport en question, le régime royaume utiliserait seulement un dixième voire un vingtième de ses capacités, et il serait important de savoir pourquoi il restreint son exploitation à ce niveau. L’équipe du CISAC a estimé à 30 000 tonnes-mètres par an la production actuelle d’uranium par la Corée du Nord, alors que celle-ci serait capable d’en extraire pas moins de 360 000 tonnes-mètres.Le journal américain a expliqué qu’il s’agit d’une quantité suffisante pour fabriquer une vingtaine de bombes nucléaires par an, étant donné que le pays communiste dispose de capacités de traitement permettant d’obtenir 340 kg d’uranium enrichi chaque année. Toutefois, il a précisé que cette estimation avait une portée limitée en ce qu’elle est basée essentiellement sur les images satellite.Pour rappel, l’armée de terre américaine avait supposé que Pyongyang serait en mesure de produire six bombes nucléaires chaque année.