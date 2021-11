Présidentielle 2022 : 57 % de la population soutient l’alternance politique

Photo : YONHAP News

57 % de l’opinion publique opterait pour l’alternance politique lors de la présidentielle de mars 2022, soit une progression de cinq points en un mois. 33 % se sont déclarés favorables au maintien du gouvernement actuel, une baisse de deux points sur la même période.C’est le résultat d’un sondage mené entre mardi et jeudi par l’agence Gallup Corée auprès de 1 000 adultes.En ce qui concerne le prétendant le plus apte pour le poste suprême, Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, est arrivé en tête avec 26 % d’avis favorables, suivi par des candidats à la primaire du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Yoon Seok-youl avec 24 %, Hong Joon-pyo avec 15 % et Yoo Seong-min avec 3 %.Par parti politique, le PPP, la première force de l’opposition, a remporté la première place avec 38 % contre le Minjoo qui a obtenu 30 % d’opinions positives. 23 % des sondés ont déclaré ne soutenir aucune formation.Quant à la cote de popularité du président Moon Jae-in, 37 % ont donné un avis favorable, alors que 56 % ont émis une opinion négative.Le taux de fiabilité de l’enquête est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.