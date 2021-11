43e anniversaire de la création du commandement conjoint sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

Le commandement conjoint Corée-USA (USFK) a organisé, aujourd’hui, une cérémonie commémorant le 43e anniversaire de sa création sur la base militaire américaine de Yongsan, située au cœur de Séoul.A cette occasion, le commandant en chef américain, Paul LaCamera, a salué « la force conjointe la plus puissante et la plus prête au monde », qui maintient « une posture de défense capable de dissuader et, en cas de besoin, d’anéantir tout adversaire qui menace ce grand pays ».Le président de la République Moon Jae-in et le ministre de la Défense Seo Wook ont eux aussi envoyé un discours de félicitations en ligne.Mis en place le 7 novembre 1978, le commandement des forces combinées a pour mission de dissuader les attaques extérieures contre la Corée du Sud et de diriger, de manière intégrale, l’armée sud-coréenne, les GI's déployée dans le pays ainsi que l’armée internationale.