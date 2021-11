La balance courante reste excédentaire pour le 17e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Grâce à un excédent commercial record dans le secteur des transports, la Corée du Sud a conservé une balance courante positive en septembre dernier, pour le 17e mois consécutif, depuis mai 2020. C’est ce qu’indiquent les données provisoires, publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Toutefois, le volume excédentaire a diminué de 270 millions de dollars en glissement annuel pour atteindre 10,07 milliards de dollars le mois dernier, contre 10,34 milliards un an plus tôt.La balance commerciale des biens a vu son excédent diminuer de 2,65 milliards de dollars sur un an à 9,45 milliards de dollars. En cause : les exportations qui ont connu une hausse plus considérable que les importations. Elles ont bondi respectivement de 14,5 % et de 26,3 % pour s’élever à 56,44 milliards et 46,98 milliards de dollars.Du côté de la balance des services, elle a accusé un déficit de 20 millions de dollars durant le même mois, un chiffre toutefois en nette baisse de 2,06 milliards sur un an. Elle a été dopée par la balance des services de transports qui a enregistré un excédent historique de 2,06 milliards de dollars.En revanche, l’industrie du tourisme a vu son déficit commercial se creuser considérablement pour s’établir à 470 millions de dollars, contre 380 millions de dollars un an plus tôt.Quant à la balance des revenus primaires, à savoir le solde entre les revenus obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et ceux encaissés par les étrangers dans le pays, elle a affiché un solde positif de 750 millions de dollars, soit une progression de 60 millions de dollars en glissement annuel. Cette embellie s’explique par une forte hausse des dividendes dont la balance est passée d’un déficit de 80 millions de dollars à un excédent de 10 millions de dollars.De leur côté, les investissements directs sud-coréens à l'étranger ont progressé de 4,35 milliards, tandis que les investissements directs étrangers en Corée du Sud ont baissé de 340 millions de dollars. Enfin, en Bourse, les sud-Coréens ont investi 7,76 milliards de dollars de plus hors des frontières, et les étrangers 7,83 milliards de plus au pays du Matin clair.