Présidentielle 2022 : Yoon Seok-youl remporte l'investiture du premier parti de l'opposition

Yoon Seok-youl a été élu candidat officiel du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) à la présidentielle de 2022 avec 47,85 % des suffrages exprimés, contre Hong Joon-pyo, député du PPP, qui a recueilli 41,50 % des voix.C’est ce qu’a annoncé, cet après-midi, la première force de l’opposition, au cours de sa convention nationale tenue à Séoul. Quant aux autres candidats à la primaire, l'ancien député Yoo Seong-min et l'ex-gouverneur de la province de Jeju Won Hee-ryong, ils ont attiré, respectivement, 7,47 % et 3,17 % d’opinions favorables.A cette occasion, l’ex-patron des procureurs a manifesté sa ferme volonté de réaliser à tout prix l’alternance politique et de lutter contre la corruption en se basant sur l’Etat de droit, pour ensuite faire redémarrer le moteur de croissance du pays.Né en 1960, Yoon Seok-youl a démissionné, en mars dernier, de ses fonctions de procureur général pour briguer le poste suprême.Ainsi, les prétendants des quatre partis sont maintenant tous désignés, à savoir Lee Jae-myung au Minjoo, Sim Sang-jung au Parti de la justice et Ahn Cheol-soo au Parti du peuple.