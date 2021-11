Golf : Kim Joo-hyung remporte le Grand prix du KPGA tour

Photo : YONHAP News

Le golfeur sud-coréen Kim Joo-hyung termine premier du classement du Grand prix de la saison 2021, s’adjugeant ainsi le plus grand gain en espèce du circuit de golf professionnel masculin de Corée du Sud (KPGA).Au LG Signiture Players Championship qui se déroulait au Seowon Valley Conutry Club à Paju dans la province de Gyeonggi, Kim Joo-hyung a terminé hier le dernier jour du tournoi en rendant une carte de 2 coups sous le par, avec 4 birdies et 2 bogey, ce qui lui a permis de terminer à la 2e place du tournoi avec un résultat final de 271 coups, à savoir 17 coups sous le par. C’est son compatriote Kim Bio avec une carte de 265 coups, soit 23 coups sous le par qui remporte le tournoi.Toutefois grâce à cette deuxième place obtenue dans le dernier tournoi de la saison du KPGA, le golfeur de 19 ans remporte le classement du Grand prix de l’année avec un total de 5 540 points, et le pactole qui vient avec soit 750 millions de wons, un peu plus de 551 570 euros.Avant Kim, aucun golfeur sud-coréen de moins de 20 ans n’avait décroché le Grand prix, ni le prix de la plus grande récompense en espèce au circuit du pays du Matin clair.Le jeune espoir s’est également hissé en tête au nombre de coups moyen sur la saison. Il est ainsi devenu le premier golfeur à rafler les trois principaux titres de la saison, les points, le nombre du coup et le prix en espèce, depuis 2009, quand Bae Sang-moon avait été triplement couronné.