COVID-19 : Séoul conclut fin novembre des contrats de pré-achat des médicaments contre le nouveau coronavirus

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé aujourd’hui, en l'espace de 24 heures, 1 760 nouveaux cas. 409 contaminés sont dans un état grave. 13 décès sont aussi à déplorer, ce qui porte le nombre total de morts à 2 980.Avec 45 000 sud-Coréens supplémentaires qui ont reçu hier leur 1ère injection de vaccin anti-COVID-19, le nombre de primo-vaccinés a dépassé les 80 % de la population, dont 77 % qui ont achevé le schéma vaccinal.Pour prévenir la hausse des nouvelles contaminations qui pourrait dépasser le seuil des 2 500 à partir du milieu de la semaine, le gouvernement a ordonné à la région métropolitaine de récupérer des lits supplémentaires réservés au traitement anti-COVID.L'injection supplémentaire pour les 1,4 million d'inoculés au vaccin Janssen débute aujourd'hui. La population concernée souhaite en majorité se faire injecter le sérum Moderna, mais l'administration de vaccin Janssen ou Pfizer reste possible pour ceux qui en font la demande.Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen a annoncé hier achever la conclusion de contrats de pré-achat de médicaments anti-COVID-19 à administrer par voie orale d’ici la fin de ce mois. Il s’agit d’une quantité de doses pouvant traiter 404 000 personnes.Le pays du Matin clair a déjà signé un contrat de pré-achat avec Merck Sharp and Dohme (MSD) en septembre dernier pour faire la provision d’une quantité d’unités pouvant traiter 200 000 patients et avec Pfizer en octobre dernier pour acheter des antiviraux destinés à 70 000 contaminés.Selon le centre de gestion de crise, les négociations sont en cours avec les laboratoires américains MSD et Pfizer, ainsi qu’avec l’entreprise pharmaceutique bâloise Roche, pour acquérir des doses pour 134 000 individus.