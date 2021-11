Pyongyang condamne toujours l'entraînement sud-coréano-américain malgré une forte réduction de son envergure

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont critiqué samedi dernier « l'entraînement général de préparation au combat », tenu récemment par les armées de l'air de Corée du Sud et des Etats-Unis.Tongil shinbo, un hebdomadaire du pays communiste, a ainsi fustigé Séoul, qui, selon lui, malgré son discours sur la paix, aiguise ses armes contre ses frères du Nord. Selon lui, même si le gouvernement sud-coréen déclare avoir réduit l'envergure de cet exercice combiné et de l'avoir organisé à huis clos, la caractéristique hostile de cette manœuvre ne peut être cachée.Le magazine a rappelé que la péninsule coréenne ne connaîtrait jamais la paix tant que Séoul n'abandonnera pas sa position hostile à l'égard de Pyongyang ni sa politique de « deux poids deux mesures ».Tongileu maeari, un autre organe de propagande du royaume ermite, a lui aussi accusé le gouvernement sud-coréen d'avoir mené 146 manœuvres militaires avec les Etats-Unis ces neufs premiers mois de l’année. Il s'agit sans aucun doute, selon la presse, d'un exercice de guerre d'agression.Séoul et Washington ont entamé la semaine dernière un entraînement aérien conjoint de cinq jours, dont l'envergure a été radicalement réduite. Aucun aéronef n'a été mobilisé depuis le continent américain.