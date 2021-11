Lee Jae-myung préside une réunion du Minjoo pour trouver une solution à la pénurie de solution aqueuse d'urée

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a convoqué hier une réunion d’urgence visant à faire face à la pénurie de solution aqueuse d'urée à la demande de son candidat officiel à la présidentielle 2022. Lee Jae-myung a imputé ce problème à la structure d’approvisionnement problématique du pays, en particulier à sa dépendance excessive envers la Chine.Lee a proposé comme solution l’envoie d’émissaires spéciaux et un meilleur contrôle des actes perturbant le marché, notamment le stockage abusif du produit. Et de souligner qu’une alternative devait être préparée et mise en œuvre dans le plus bref délai possible. Il se dit aussi que cette démarche vise à mettre en valeur son côté entreprenant, une qualité que le candidat met en avant alors qu’il s’investit pleinement dans l’amélioration du quotidien de la population depuis qu’il est entré dans la course à la Maison bleue.Par ailleurs, l’ancien gouverneur de Gyeonggi a visité une école pour enfants en situation d’handicap fondées malgré l’opposition virulente des riverains. Il a plaidé pour la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées en affirmant que l’idéal était de mettre en place une éducation intégrant tous les habitants qu’ils souffrent d’un handicap ou non.A propos de son projet de versement d’une nouvelle aide d’urgence à tous les habitants, Lee a fustigé son rival, Yoon Seok-youl, candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition qui s’y oppose. Pour lui, les recettes fiscales supplémentaires de cette année sont suffisantes pour venir en aide aux citoyens en difficulté.Et ce matin, Lee Jae-myung a proposé à Yoon un débat en face à face sur les politiques de la vie de la population en affirmant que l’affrontement que les candidats se livraient constituait un moteur de croissance du pays. D’emblée, il a affiché son intention de créer un nouveau dispositif de soutien aux jeunes dont le Minjoo est accusé d'être en grande partie responsable de la perte d’espoir.Le candidat de la formation présidentielle a ensuite participé à une discussion sur les politiques des startups afin d’écouter les opinions des acteurs du secteur.