PPP : Yoon Seok-youl cherche le soutien de ses anciens rivaux

Photo : YONHAP News

Yoon Seok-youl, élu vendredi dernier candidat officiel du Parti du pouvoir du peuple (PPP), première force d’opposition, a passé sa journée d’hier à élaborer la composition de son comité électoral. Dans ce cadre, il s’est entretenu avec le chef de sa formation Lee Jun-seok.L’ancien procureur général projette aussi de rencontrer ses anciens rivaux de la primaire pour demander leur soutien. Il a souligné que ceux-ci faisaient partie de son équipe pour parvenir à l’alternance politique, même si rien n’était tranché pour l’heure.Mais la partie s’annonce difficile. L’un des candidats malheureux de cette primaire du PPP, Hong Joon-pyo a déjà fait savoir clairement qu’il n’avait aucune intention de participer à une élection de candidats soupçonnés de tremper dans de vastes affaires de corruption. Même s’il a renié le fait que ses propos soient interprétés comme un conflit au sein de la formation, Hong ne semble pas prêt à apporter son assistance. De plus, depuis son échec, les membres d’une vingtaine et d’une trentaine d’année quittent massivement le parti.Actuellement, celui avec le plus de chance de prendre les rênes du comité électoral du candidat Yoon est Kim Chong-in, ex-président du comité d’urgence de PPP. Cependant, des risques de discorde subsistent toujours entre les deux hommes d’autant que Kim avait affiché ouvertement sa méfiance à l’égard du camp de Yoon.Et Yoon Seok-youl a lancé sa course à la présidentielle en tant que candidat du PPP en se rendant ce matin au Cimetière national de Séoul.Il a ensuite assisté à une réunion du conseil suprême de sa formation au cours de laquelle il a qualifié la prochaine élection présidentielle de guerre contre la corruption. Cela en évoquant l’affaire du projet de développement de Daejangdong dans lequel le candidat du Minjoo, Lee Jae-myung, est soupçonné d’être impliqué.Par ailleurs, l'es-patron du Parquet a souligné que les citoyens souhaitaient une réforme politique au-delà d’une simple alternance du pouvoir, et a indiqué qu’une campagne électorale dirigée par un petit nombre d’hommes politiques risquait de créer un régime politique similaire à une dictature.Quant à Sim Sang-jung, candidate du Parti de la justice, elle a lancé son comité électoral aujourd’hui. Elle compte se rendre cet après-midi au Cimetière national du 18 mai et au Cimetière de Mangwol dans la ville de Gwangju où sont enterrés les victimes du mouvement pour la démocratisation de 1980.