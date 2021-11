Les lignes internationales commencent à reprendre du service

Photo : YONHAP News

Sur fond d’accélération de la campagne vaccinale anti-COVID-19, les compagnies aériennes de Corée du Sud se mettent à rouvrir leurs lignes internationales, à commencer par les destinations prisées pour les voyages de détente.Selon les statistiques sur le transport aérien rendues publiques hier par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, quelque 309 000 passagers ont utilisé le mois dernier des vols internationaux aux aéroports du pays, soit un chiffre légèrement plus élevé que celui du mois précédent qui était de 291 000.Le nombre de voyageurs qui ont pris des vols reliant Incheon à Saipan est passé de 1 400 en septembre à 3 900 en octobre, soit un bond de 178,5 %. De son côté, celui à destination de l’île de Guam en a enregistré le mois dernier 2 700, soit 28,5 % de plus par rapport à il y a un mois.Toutefois ces fortes augmentations sont principalement dues au dispositif « Travel Bubble » qui permet des déplacements sans quarantaine entre nations, considérées comme des zones sûres sur le plan sanitaire. Le pays du Matin clair a signé en juillet dernier un accord de « bulle de voyage » avec Saipan.Mais plus généralement, suite à la mise en œuvre des mesures dites « vivre avec le COVID-19 », les compagnies aériennes s'apprêtent à reprendre leurs vols internationaux suspendus à cause de la pandémie.Korean Air va rouvrir dans le courant de ce mois ses lignes à destination de Hawaï, Sydney en Australie, et Auckland en Nouvelle-Zélande, alors qu'Asiana Airlines pour Hawaï dès le mois prochain. De leur côté, les compagnies à bas prix vont ou ont déjà suivi la tendance. Depuis juillet dernier, T'way Air a repris ses vols à destination de Saipan et de Guam, tandis qu’Air Seoul rouvrira le mois prochain ses lignes entre Incheon et Saipan.Par ailleurs, le mois dernier, le nombre de passagers de vols domestiques a atteint 3 281 000, un record pour cette année. Il s'agit presque du même niveau enregistré en 2019, à savoir avant la crise sanitaire.