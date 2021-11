Pénurie de semi-conducteurs : Séoul compte consolider la communication de haut rang avec Washington

Photo : YONHAP News

La date limite de la demande des données sur les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs par les Etats-Unis tombe aujourd’hui. Hier, le gouvernement sud-coréen a organisé une réunion sur la stratégie de la sécurité économique sous la présidence du ministre des Finances Hong Nam-ki afin d’examiner ses réponses pour la dernière fois.Séoul qui s’est entretenu sur ce sujet avec Washington entretemps, compte élargir les communications de haut niveau pour renforcer ses partenariats dans le domaine.L’exécutif a également profité de cette occasion pour discuter du résultat du sommet sur les chaînes d’approvisionnement mondiales qui s’est tenu fin octobre dernier en marge du G20. Il prévoit de développer la résilience sur le long terme et de se préparer à une éventuelle discussion multilatérale en collaboration avec les pays concernés.Pour rappel, en septembre dernier, le département américain du Commerce a réclamé aux fabricants mondiaux, lors d’une visioconférence, de leur remplir et transmettre un questionnaire comprenant les informations sur le marché des semi-conducteurs notamment le stock et leurs partenaires.Selon Washington, ce dispositif vise à faire face à la pénurie des puces électroniques, mais il fait aussi craindre une fuite de données sensibles. Hier encore, Samsung Electronics et SK Hynix passaient en revue les documents concernés.