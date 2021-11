Sanctions nord-coréennes : exemption approuvée pour un projet humanitaire

Photo : Getty Images Bank

Le Comité des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord a donné son feu vert le 28 octobre dernier pour l’envoi de matériaux et d’équipements nécessaires à la construction d'un hôpital à Pyongyang. Il a affiché cette autorisation pour cause humanitaire sur la page d'accueil de son site.C'est la Fondation du Yeouido Full Gospel (YGMF), l'une des plus grandes églises protestantes de Corée du Sud, qui avait déposé le 18 octobre une demande en ce sens auprès du comité international. Cela pour construire un établissement médical de cardiologie qui portera le nom du fondateur de l'église, Cho Yong-gi.Il est donc désormais possible de faire parvenir au nord du 38e parallèle du matériel de construction et des équipements médicaux dont des tuyaux, des compresseurs, des tomodensitométries ou des tables d'opération. Cette exemption est valable jusqu'au 28 octobre 2022, le délai d’octroi étant d'un an.Le comité onusien en a profité pour souligner de nouveau que tous les pays membres de l'Onu étaient appelés à adopter sans faute les sanctions contre Pyongyang, dont le but n’est pas de faire souffrir la population nord-coréenne. Et d'ajouter que ces mesures ne doivent pas bloquer complètement les actions humanitaires.D'après la Voix de l’Amérique (VOA), le projet de construction de l'hôpital en question a été conclu en 2007 entre le défunt pasteur Cho et la Fédération des chrétiens de Corée du Nord. Les travaux avaient commencé fin 2007, avant d'être suspendus en 2010 suite au torpillage de la corvette sud-coréenne Cheonan par le pays communiste.