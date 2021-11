COVID-19 : la propagation s'accélère avec un taux de re-contamination de 1,2

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé aujourd’hui, en l'espace de 24 heures, 1 760 nouveaux cas, soit un chiffre en légère baisse en raison du nombre réduit des dépistages durant le week-end. Mais le taux de re-contamination a atteint 1,2 personne, un record depuis mi-juillet, et il n’a cessé d'augmenter depuis trois semaines consécutives.En effet, le nombre de cas supplémentaires moyen par jour s'est élevé à 2 133 la semaine dernière, dépassant le seuil de 2 000 pour la première fois depuis cinq semaines. Parmi ces contaminés, on retrouve en majorité des moins de 20 ans non vaccinés et des personnes âgées vaccinées mais souffrant d'un déficit immunitaire.De son côté, le nombre moyen journalier de patients dans un état grave est passé à 364, soit une hausse de 10 % par rapport à la semaine précédente.Pour ce qui est du programme vaccinal, le nombre de primo-vaccinés a atteint 80,9 % de la population, dont 76,6 % qui ont achevé le schéma vaccinal.Comme la période de sensibilisation se termine aujourd'hui, le passe sanitaire est désormais obligatoire à l'entrée des bains publics et des karaokés. Il le sera à partir de la semaine prochaine pour les salles de sports. Le centre de gestion de crise a également demandé aux patrons de ces lieux tout comme à leurs utilisateurs de bien respecter la procédure du passe sanitaire, afin de permettre aux vaccinés de jouir d’un retour à une vie normale d'une part et de protéger les non vaccinés, d'autre part.Par ailleurs, l'injection supplémentaire pour les 1,4 million d'inoculés au vaccin Janssen débute aujourd'hui. A partir de ce mercredi, les personnels ainsi que les résidents des Ehpad recevront une troisième injection de sérum anti-COVID-19.A dix jours de Suneung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, tous les cours de lycées s’effectueront en ligne à partir de ce jeudi.