L’inscription des candidats aux législatives partielles débute demain

Photo : YONHAP News

L'enregistrement des candidats potentiels aux prochaines législatives partielles commencera demain. Selon la Commission électorale nationale (NEC), ce scrutin aura lieu le même jour que la présidentielle, à savoir le 9 mars 2022. Il est destiné aux circonscriptions qui ont déclaré une absence de député en raison d’une annulation d’élection, d’une démission, d’un départ en retraite ou de la mort d’un élu. La période s’étale jusqu’au 31 janvier prochain.Jusqu’à aujourd’hui, quatre circonscriptions sont concernées. Les quartiers de Jongno et de Seocho A à Séoul, où l’ancien chef du parti au pouvoir, Minjoo Lee Nak-yon et la députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yun Hee-suk ont été démis de leurs fonctions.Pour ce qui est de la ville de Anseong dans la province de Gyeonggi et de celle de Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord, les élus du Minjoo Lee Kyu-min et Jeong Jeong-soon ont vu tous les deux leur élection invalidée.Le statut d’une cinquième circonscription est en attente, mais si l’Assemblée nationale entérine la démission du député sans étiquette Kwak Sang-do, qui est soupçonné d’être impliqué dans le scandale de la corruption du projet de développement de Daejangdong, la liste sera élargie à cinq circonscriptions.