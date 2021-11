Le succès de « Squid Game » accroît l’attention sur la culture coréenne

Photo : YONHAP News

Suite au succès planétaire de la série sud-coréenne « Squid Game » sur la plateforme de streaming Netflix, les jeux traditionnels du pays du Matin clair servent à promouvoir la culture coréenne à l’étranger.A l’occasion de l’Asian World Film Festival qui se tenait la semaine dernière à Los Angles, aux Etats-Unis, un concours a été organisé avec des jeux coréens pour enfants que l’on a pu voir dans le feuilleton, et plus de 500 personnes y ont pris part.Les participants ont notamment joué à « Mugunghwa kkochi pieossumnida », l’équivalent français de « un, deux, trois, soleil », mais aussi au ddakji, un jeu de morceaux de papier plié en carré que l’on frappe entre eux au sol dans le but de retourner celui de son adversaire. Sans oublier le challenge Dalgona consistant à découper une forme dans un caramel coréen. Mais grâce à la série télé, les visiteurs étaient nombreux à déjà connaître ces jeux.Un participant a témoigné que « Squid Game », le jeu du calamar, était le programme le plus populaire actuellement, et qu’il n’y avait rien de plus amusant que de faire une fête sur ce thème.La récompense de cette compétition était un chèque de 456 dollars, un chiffre qui s’inspire du pactole de la série qui se monte à 45,6 milliards de wons. Un autre jeu était également proposé, bien que celui-ci n’apparaisse pas dans le feuilleton, c’est le Jegichagi. Le but est de faire jongler avec les pieds un volant.La gagnante a déclaré dans un grand sourire qu’elle était déjà un grand fan de la culture coréenne et qu’elle avait envie d’en découvrir plus.Hier également, un autre événement similaire s’est déroulé dans le centre de L.A. avec des produits touristiques de l’île méridionale de Jeju mis en jeu. Cela pour profiter de l’attention croissante pour cette île volcanique qui est présentée comme le Hawaï du pays du Matin clair.