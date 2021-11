Moon Jae-in s'engage à répondre au sacrifice et au dévouement des soldats du feu

Photo : YONHAP News

L’Etat va faire preuve du plus haut niveau de politesse afin de répondre au sacrifice et au dévouement des sapeurs-pompiers. C’est ce qu’a affrmé aujourd'hui le président sud-coréen Moon Jae-in sur les réseaux sociaux à l'l’occasion de la 59e journée des sapeurs-pompiers.Le chef de l’Etat a exprimé toute sa reconnaissance et toute sa gratitude aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont le nombre est estimé à environ 160 000. Il a ensuite rappelé que les soldats du feu avaient sauvé près de 64 000 vies intervenant dans 83 000 lieux de catastrophe et assuré le transfert rapide de 420 000 citoyens infectés par le COVID-19 ou de cas symptomatiques.Cette année, la cérémonie de la journée des sapeurs-pompiers se tiendra dans le premier hôpital dédié aux pompiers en construction. Son inauguration est prévue en 2024.Le locataire de la Maison bleue s’est ensuite engagé à embaucher l'année prochaine 20 000 agents de sécurité incendie supplémentaires et à améliorer le statut des sapeurs-pompiers qui ont dû assumer cette année une autre mission dans la bataille pour surmonter la pandémie. Il n'a pas non plus manqué de souligner l’importance de protéger la sécurité et la santé des soldats du feu.