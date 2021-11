La Corée du Sud et le Chili renforcent leur coopération énergétique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Chili vont renforcer leur coopération en matière d’hydrogène et de ressources minérales.A Séoul, Park Ki-young, le vice-ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, a signé aujourd’hui avec Juan Carlos Jobet, son homologue chilien, un mémorandum d’entente dans le domaine de la production d'hydrogène à faible émission de carbone.Suite à cet accord, les deux pays vont partager leur savoir-faire lié à l’ensemble du cycle de l’hydrogène à partir de sa production jusqu’à son exploitation en passant par son stockage et son transfert. De plus, ils vont développer et mettre en place des projets communs sur la scène internationale.Pour rappel, le Chili qui possède d’importantes ressources renouvelables a présenté une « stratégie nationale de l’hydrogène vert » avec l'ambition de devenir un fournisseur majeur des énergies propres. Dans ce cadre, il cherche à multiplier des projets de collaboration à l’international.Quant à la Corée du Sud, elle a établi un comité économique dédié à l’hydrogène et un plan national pour diriger le marché de l’hydrogène. Selon le vice-ministre sud-coréen, Séoul et Santiago pourront trouver de nouveaux débouchés en mettant à profit les ressources et l’expertise de chacun. Il a ensuite proposé au Chili de participer au projet sud-coréen visant à assurer une chaîne d’approvisionnement d’hydrogène propre.Cette collaboration pourrait également se renforcer dans les domaines des ressources minérales. A cette occasion, Park a fait part de son souhait de voir des entreprises sud-coréennes participer davantage aux différents projets de développement minier dans le pays sud-américain riche en ressources naturelles afin de s’assurer une fourniture stable de matières phares comme le lithium. A noter que le Chili détient 45,8 % des réserves mondiales du lithium, 23 % du cuivre, 9,8 % de l’iode et 7,8 % du molybdène.Enfin, le représentant sud-coréen a souligné l’importance d’élargir la coopération entre chercheurs en matière d'énergies renouvelables y compris l’énergie solaire photovoltaïque à travers des plateformes communes dédiées au développement de technologie et de nouveaux projets en la matière.