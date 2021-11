Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur se rend à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie s’envole aujourd’hui pour Washington. Objet principal de son déplacement de trois jours: s’expliquer sur les données fournies à l’administration américaine par les deux principaux producteurs de semi-conducteurs de son pays.Pour cela, Moon Sung-wook rencontrera d’abord son homologue Gina Raimondo pour lui faire état des informations présentées, et demandera sa compréhension pour l’éventuel manque d’informations, notamment sur les données confidentielles. Les deux ministres échangeront aussi sur les meilleurs moyens de coopération entre leurs pays dans divers domaines.Le sud-Coréen envisage d’appeler l’administration Biden à faire preuve de plus de souplesse dans l’application du fameux article 232 de la loi sur l'expansion commerciale.Pour rappel, lors des négociations Séoul-Washington de 2018 visant les droits de douane sur les produits d’acier en provenance du pays du Matin clair, les USA avaient imposé un quota d’importation annuel représentant seulement 70 % du volume moyen des exportations sud-coréennes des trois années précédentes, au lieu de lui faire payer les 25 % de tarifs douaniers, et ce en vertu du texte. Malgré cela, les expéditions de ces produits « made in Korea » vers les Etats-Unis ont considérablement reculé depuis cette date.Dans ce contexte, les Etats-Unis et l’Union européenne ont récemment conclu un accord pour lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier afin de faire front commun contre la Chine. De quoi inquiéter davantage les sidérurgistes du pays du Matin clair.Le ministre sud-coréen prévoit de s’entretenir aussi avec la secrétaire à l’Energie Jennifer Granholm.Moon avait projeté de se rendre aux Etats-Unis, à l’origine avant le 8 novembre, date limite de soumission des données en question, mais son voyage a été retardé notamment par sa présence hier devant la commission ad hoc du budget du Parlement.