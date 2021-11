Pyongyang fustige l'UE qui a déposé une résolution dénonçant la violation des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Pyongyang fustige l’Union européenne qui a déposé une résolution condamnant les violations des droits de l'Homme en Corée du Nord à la 3e Commission de la 76e Assemblée générale des Nations unies.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié sur son site un article en ce sens au nom du président de l’Association Corée du Nord-Europe. Selon lui, « cette résolution remplie de documents falsifiés n’est qu’une calomnie et les alliés européens feraient mieux de traiter leurs propres ordures liées aux droits humains ». Le ton est par la suite plus virulent, prétendant que la première résolution de l’UE sur le dossier, déposée en avril 2003 était un acte hostile résultant de la poursuite aveugle de la politique de Washington qui exerçait une pression tous azimuts sur tous ses alliés dans le but d’exclure le régime de Pyongyang en le faisant appartenir à l’axe du mal.Pour rappel, l’UE a dénoncé le régime de Kim Jong-un de violer les droits de ses habitants en recourant à des tortures, des violences sexuelles, à l’emprisonnement voire à des exécutions dans une résolution déposée fin octobre dernier à la 3e commission onusienne. Dans la foulée, elle a également appelé le royaume ermite à coopérer avec la communauté internationale afin d’assurer la fourniture des vaccins contre le COVID-19.