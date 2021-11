Présidentielle 2022 : un nouveau sondage place Yoon Seok-youl en tête devant Lee Jae-myung

Photo : KBS News

Nouveau sondage présidentielle 2022. Le candidat du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, est crédité de 34,6 % des intentions de vote, contre 28,6 % pour son adversaire sérieux du Minjoo, le parti au pouvoir. Loin derrière eux, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple et Sim Sang-jung du Parti de la justice sont au coude-à-coude avec 4,8 % et 4,4 % respectivement. Seul le premier a enregistré une hausse par rapport à il y a dix jours, dans ce premier sondage effectué après son investiture comme candidat officiel. C’était vendredi dernier.Concrètement, Lee devance Yoon dans les intentions de vote exprimées par les quadragénaires, tandis que les plus de 60 ans préfèrent le second au premier. Toutefois 23 % des électeurs sont encore indécis. Parmi eux, quatre répondants sur dix sont âgés de moins de 20 ans et 30 % ont entre 30 et 39 ans. Des chiffres qui illustrent que les deux principaux candidats ne sont pas plébiscités par les jeunes.Toujours selon l’enquête, la majorité des moins de 20 ans et des trentenaires ont répondu qu’ils pourraient changer de candidat au moment du vote. Sept personnes interrogées sur dix qui soutiennent les prétendants du Minjoo et du PPP ont pourtant déclaré que leurs choix étaient définitifs.Interrogés sur la nécessité de faire alliance en vue d’une candidature unique avant l’échéance, ils sont 46,3 % à répondre par l’affirmative pour le camp progressiste, contre 52,7 % pour les formations conservatrices.Autre chiffre à noter. Plus d’un répondant sur deux a affirmé qu’aucun des quatre candidats ne l’intéressait.Le sondage a été réalisé par l’institut Hankook Research du 5 au 7 novembre auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans de tout le pays à l’aide des numéros virtuels de téléphone mobile. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Le taux de réponse s’élève à 24,3 %. Plus de détails sont disponibles sur le site web de KBS.