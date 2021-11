Nucléaire : Pékin n’utilise pas son influence sur Pyongyang, selon le Pentagone

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis croient toujours que si la Chine a de l’influence sur la Corée du Nord, elle ne l’utilise pas, comme on pourrait le souhaiter, pour l’amener à se dénucléariser. C’est ce qu’a affirmé le porte-parole de leur département de la Défense lors d’un point de presse hier.Selon John Kirby, la communauté internationale veut que Pékin joue de son influence sur Pyongyang de manière constructive dans l’application des sanctions que le Conseil de sécurité des Nations unies lui a imposées.La voix du Pentagone a alors redit que l’empire de Milieu devait aider son allié nord-coréen à aller dans le sens de sa dénucléarisation et à engager pour cela une solution diplomatique.Et à l’adresse du régime de Kim Jong-un, Kirby a évoqué le fait que l’administration de Joe Biden avait clairement exprimé son souhait de renouer le dialogue avec lui pour trouver ensemble cette solution. Et de regretter que le royaume ermite n’y ait montré aucun intérêt.