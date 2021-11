Photo : YONHAP News

BTS va monter sur scène aux American Music Awards (AMA), considérés comme l’une des plus importantes cérémonies de musique populaire aux Etats-Unis.Selon l’annonce faite le 8 novembre, heure locale, par l’organisateur des AMA, le boys band sud-coréen va interpréter son méga-hit « Butter » avec la célèbre rappeuse américaine Megan Thee Stallion. La cérémonie qui se tiendra le 21 novembre au Microsoft Theater à Los Angeles, sera diffusée en direct sur la chaîne ABC.Pour rappel, le septuor est nommé aux AMA dans trois catégories : Artist of the Year, une nomination inédite pour un artiste asiatique, Favorite Duo or Group et Favorite Pop Song.