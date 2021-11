Une nouvelle version du navire militaire Cheonan inaugurée cet après-midi

Photo : YONHAP News

La corvette sud-coréenne, Cheonan, qui avait coulé en mars 2010, suite à un tir de torpille d’un sous-marin nord-coréen, vient de renaître en frégate dernier cri.Selon la marine et l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA), une cérémonie d’inauguration du navire de 2 800 tonnes, va avoir lieu cet après-midi au chantier naval de Hyundai Heavy à Ulsan, une ville située dans le sud-est de la péninsule coréenne.De 122 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 35 mètres de hauteur, le nouveau Cheonan fait partie des frégates de classe Daegu (FFX Bath-II). Il dispose d'un canon de 5 pouces, d'un lanceur de missiles guidés antinavires, d’un autre de missiles de croisière tactique à longue portée (TSLM) et d'armes de protection à courte distance.Comparé à sa version précédente, ses capacités anti-sous-marins sont fortement renforcées. Après une période d’essai, il sera livré officiellement à la marine en 2023 afin d’être déployé pour des missions de défense de la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine.Plusieurs responsables participeront à cette cérémonie d'inauguration à commencer par le ministre de la Défense Seo Wook, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Boo Suk-jong, le vice-président de Hyundai Heavy Industries Han Young-seok ainsi que quelques représentants des familles des victimes du naufrage du Cheonan.Quant aux 58 marins survivants censés y participer, ils sont revenus sur leur décision en s’opposant à la conclusion de la Commission des Normes de Communication Coréenne (KCSC) qui ne voyait aucun problème avec un reportage diffusé sur YouTube, avançant l’hypothèse selon laquelle la corvette aurait heurté un sous-marin avant de sombrer.