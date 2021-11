Pénurie de solution aqueuse d’urée : Moon Jae-in promet un règlement rapide

Photo : YONHAP News

Le président de la République est revenu aujourd’hui en conseil des ministres sur le problème de pénurie de solution aqueuse d’urée, le qualifiant de dossier à régler en urgence.Moon Jae-in a ainsi assuré que son administration mobilisait en ce moment toutes ses capacités diplomatiques pour acheter rapidement à l’étranger ce produit chimique utilisé dans les véhicules diesel qui permet de réduire les émissions d’oxydes d’azote et qu’elle ferait en sorte d’utiliser, en attendant, les réserves dont dispose encore le secteur public.Le chef de l’Etat a également affirmé que le gouvernement faisait de son mieux afin de trouver des solutions au retard dans les importations du fluide en question et a demandé à ses concitoyens de ne pas s’en inquiéter.Pour le dirigeant, l’instabilité de l’approvisionnement en solution aqueuse d'urée est désormais devenue un risque pouvant survenir à tout moment. L'heure est donc venue pour le pays de faire un état des lieux de la situation de l’approvisionnement en matières premières, de manière plus étendue.Moon a d’emblée donné des instructions pour mener une étude préalable sur les produits pour lesquels Séoul est excessivement dépendant des importations d’un pays particulier et pour établir un système permettant de mieux les gérer.Dans le même temps, l’occupant de la Cheongwadae a préconisé de se pencher sur les moyens divers de régler la question d’une éventuelle pénurie non seulement de matériels stratégiques liés aux technologies de pointe, mais aussi d’articles indispensables à la vie quotidienne. Il peut s’agir de diversifier leurs sources d’importation, développer les technologies concernées de conception nationale ou encore les fabriquer localement.Le président en a aussi profité pour s’engager à faire tout son possible pour un retour progressif à une vie normale post-COVID, une politique qui a débuté le 1er novembre.