COVID-19 : le nombre de malades atteints de formes graves progresse

Le nombre de personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin anti-COVID a augmenté de quelque 161 000 sur une journée. Désormais, 76,9 % de la population sont entièrement vaccinés et 81,1 % primo-vaccinés.Et au cours des dernières 24 heures, 16 patients de plus ont présenté des formes graves de l’infection pour porter leur nombre à 425 malades. C’est un record depuis près de 70 jours. Plus de huit sur dix de ces cas sont des seniors âgés de plus de 60 ans.18 décès ont également été recensés en l’espace de 24 heures. Les victimes sont là aussi toutes de cette tranche d’âge.Selon les autorités sanitaires, l’immunité conférée par le vaccin chute considérablement cinq mois après son administration. Du coup, elles demandent aux plus de 60 ans de recevoir une troisième injection.Justement, une dose de rappel est proposée depuis hier à quelque 1 400 000 personnes vaccinées avec le sérum américain Janssen, qui n’était censé nécessiter qu’une seule injection. Et à partir de demain, les résidents et les employés des Ehpad y sont éligibles.Du coté des nouvelles contaminations, un total de 1 715 cas positifs ont été répertoriés en 24 heures, soit en hausse de plus de 100 cas par rapport à il y a une semaine.Le taux de reproduction, c’est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade, continue de progresser pour la troisième semaine consécutive.Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que les médicaments contre le COVID-19 élaborés par les laboratoires étrangers seraient livrés au pays du Matin clair à compter de février prochain, et ce sur plusieurs étapes.Pour rappel, l’exécutif a d’ores et déjà commandé les pilules fabriquées par les Américains Merck et Pfizer pouvant traiter respectivement 200 000 et 70 000 personnes. Et il négocie aussi avec d’autres groupes dont l’entreprise pharmaceutique suisse Roche.