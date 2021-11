L’« aide coronavirus » divise le Minjoo et le PPP

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a annoncé qu’il ferait en sorte d’accorder à toute la population une aide dite de « cohabitation avec le coronavirus ». C’est le chef de son groupe parlementaire qui en a fait part aujourd’hui. Yun Ho-jung a précisé que cette enveloppe pourrait être débloquée dès janvier prochain et qu’elle serait incluse dans le budget 2022, actuellement en examen au Parlement.C’est un projet concrétisant la proposition de Lee Jae-myung, investi candidat de la formation à la présidentielle de mars prochain. Celui-ci avait plaidé pour un versement universel d’un soutien financier d’urgence.Afin de discuter de la date et du montant exact ainsi que de la procédure à suivre, la majorité présidentielle envisage de lancer au plus vite les concertations avec le gouvernement et l’opposition.Mais l’opposition, en particulier, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa première force, ne l’entend pas de cette oreille. Ce dernier dénonce catégoriquement un cadeau électoral en vue de la présidentielle de mars.Le PPP est alors revenu sur la proposition de son candidat à la présidentielle. Yoon Seok-youl, lui, s’est plutôt engagé à compenser les pertes subies par les microentrepreneurs depuis le début de l’épidémie de coronavirus, s’il est élu à la tête de l’Etat, et ce en déboursant 50 000 milliards de wons.