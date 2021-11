Semi-conducteurs : les principaux fabricants mondiaux remettent leurs informations aux Etats-Unis

Photo : KBS News

La pénurie d’approvisionnement de semi-conducteurs continue de pénaliser l'industrie automobile. Afin de tenter d’y trouver une solution, les Etats-Unis ont demandé aux principaux fabricants mondiaux de puces électroniques de leur fournir des informations sur ce point. Ils avaient jusqu’à hier pour le faire.Les deux géants sud-coréens du secteur Samsung Electronics et SK Hynix ont eux aussi présenté les données demandées au département du Commerce américain. Ils n’ont pourtant pas remis les informations jugées sensibles. Elles concernent notamment leurs clients, leur stock et le volume de leurs ventes.Samsung a annoncé s’être concerté pour cela avec le ministère américain, expliquant qu’il ne pouvait pas faire connaître les données sur leurs clients en vertu de contrats passés avec eux. Son compatriote a lui aussi affirmé avoir présenté les informations concernant les acheteurs de ses produits dans la mesure où il respecte la confiance mutuelle avec eux. En d’autres mots, s’ils ont accepté la requête de Washington, il n’y aura pas de partage des données confidentielles.Le taïwanais TSMC, le numéro un mondial des semi-conducteurs, qui avait rejeté dans un premier temps la demande de l'administration Biden, a fini lui aussi par transmettre ses données, à l’exception de celles sensibles.Face à cette situation, le gouvernement de Washington aurait exprimé une certaine compréhension. Cela dit, le secteur du semi-conducteur étant devenu un terrain d'affrontement capital entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières puissances mondiales risquent d’accroître leur pression respective sur les fabricants mondiaux.A ce propos, Séoul et Washington tiendront demain une conférence ministérielle à Washington.