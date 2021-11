Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le pays était encore couvert de nuages, avec des pluies par-ci par-là. Les températures ont encore descendu par rapport à hier. Dans la partie ouest du pays, en début d’après-midi, il faisait entre 8°C à Seoul, au nord et 12°C à Mokpo, au sud. De l’autre côté, le mercure était légèrement plus élevé, entre 12°C et 13°C tout le long de la côte pacifique.Demain, les températures devraient toujours être fraîches partout sur le territoire, mais la pluie devrait commencer à s’estomper.