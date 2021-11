La saison 2 de « Squid Game » est confirmée

Photo : YONHAP News

Une bonne nouvelle pour les fans de « Squid Game » du monde entier. La création de la saison 2 de cette série sud-coréenne sur Netflix est confirmée. L’annonce a été faite par le réalisateur Hwang Dong-hyeok lundi soir dans un événement qui s’est tenu à Los Angeles, aux Etats-Unis.Dans un entretien accordé à l'agence Associated Press (AP), Hwang a déclaré qu’il y avait eu tellement de pression, de réclamations et d’amour pour une deuxième saison qu’il n’avait pas vraiment le choix.Autrefois, les créateurs avaient mentionné cette possibilité mais c’est la première fois que c’est officiellement déclaré.Selon le réalisateur qui est actuellement en préparation du scénario, il est encore tôt pour parler de la suite et de ce qui s’y passera, mais ce qui est sûr, c’est que Seong Gi‑hun, le héros interprété par Lee Jung-jae va revenir faire quelque chose pour le monde.Constituée de neuf épisodes, cette série racontant l’histoire de personnes endettées qui participent à un jeu mortel pour gagner un énorme pactole, a remporté un succès phénoménal. Elle a été visionnée par plus de 140 millions de ménages dans le monde.