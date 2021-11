Lee Soo-hyuck : Séoul et Washington poursuivent des concertations visant la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a rencontré hier les journalistes sud-coréens basés à Washington. L’occasion pour Lee Soo-hyuck de s’exprimer de nouveau sur un sujet d’actualité actuellement en discussion entre les deux pays. Il s’agit d’une proposition relancée par le président Moon Jae-in.Lors de son intervention en septembre à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le chef de l’Etat a renouvelé son appel à la fin officielle de la guerre de Corée en y invitant les USA, la Corée du Nord et la Chine.Selon le représentant sud-coréen, Séoul et Washington mènent actuellement des concertations étroites allant dans ce sens, au point qu’ils échangent même sur une ébauche de texte visant à clore le conflit fratricide. Et les deux alliés poursuivent leurs efforts « poussés et créatifs » afin de faire avancer la question.Diplomate de carrière, Lee a estimé que la coopération entre le pays du Matin clair et les Etats-Unis, qui le considèrent comme un allié fiable, continue de se renforcer. Et d’ajouter que l’administration Biden a élaboré une politique pragmatique vis-à-vis de Pyongyang en prenant en compte les opinions de Séoul.