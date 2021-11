COVID-19 : la Corée du Sud enregistre 2 425 nouveaux cas positifs en 24 heures

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le bilan quotidien des contaminations en Corée du Sud s'est établi à 2 425. Le chiffre a dépassé de nouveau la barre des 2 000 en trois jours. A savoir 2 409 cas locaux et 16 importés.Le pays recense actuellement 460 patients dans un état grave, soit 35 de plus qu’hier. Le nombre de décès a augmenté de 14 pour atteindre 3 012 avec un taux de létalité de 0,78 %.Le taux de saturation des établissements hospitaliers dédiés aux COVID-19 s’est élevé à 59 % hier à 17h tandis que 57 % des lits de soin intensif étaient occupés.A propos de la vaccination, 77,2 % sont complètement vaccinés. Le chiffre atteint 89,6 % chez les plus de 18 ans. Ceux qui ont reçu la première dose représentent 81,2 % de la population.Le nombre de déclarations des effets indésirables a cumulé à présent à 369 631, en hausse de 3 483 en deux jours. Parmi elles, 96,4 % étaient des symptômes communs comme des douleurs musculaires, un mal de tête, de la fièvre ou des frissons.