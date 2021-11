Washington : les fabricants de semi-conducteurs ont remis spontanément les données demandées

Photo : Getty Images Bank

Aux Etats-Unis, la secrétaire au Commerce a annoncé que les fabricants de semi-conducteurs de chaque pays concerné avaient présenté « volontairement » à leur ministère les données sur leur production et les ventes de leurs puces.Gina Raimondo a tenu ces propos, justifiant sa demande adressée en septembre à ces entreprises. Elle a exigé de celles-ci qu'elles fournissent les informations en question dans un délai de 45 jours, la date butoir étant fixée au 8 novembre. Un total de 189 firmes, parmi lesquels les deux géants sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix, s’y sont soumis.La ministre a alors invoqué que « cela permettrait d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, de prévenir le goulet d’étranglement de leur offre, et de prévoir les problèmes avant qu’ils ne se produisent ». Elle a également martelé que sa requête ne visait pas à obtenir des données confidentielles et que les patrons de ces groupes ont salué cette bonne idée.Pour Raimondo, afin de trouver une solution à long terme à la crise, le Congrès doit voter au plus vite la loi concernée et les Etats-Unis devront augmenter la production de ces composants.